Alla guida del magazine dal 1988 Anna Wintour si concentrerà ora sul suo ruolo di direttrice editoriale globale di Vogue all' interno del gruppo Condé Nast

C ambiamenti epocali. È raro che una notizia riguardante l’industria della moda – e più in particolare l’ editoria fashion – diventi un argomento di discussione oltre i confini del settore. Tutto cambia, però, quando la news ha come protagonista una delle figure più riconoscibili e chiacchierate di quel mondo. Da questa notte, allora, non si parla altro di Anna Wintour che lascia Vogue. Met Gala 2025: 5 outfit eleganti visti sul red carpet X Si tratta senza dubbio di uno stravolgimento storico (la giornalista inglese guidava il magazine dal 1988 ), ma non di un addio. Wintour, infatti, manterrà il suo ruolo di direttrice editoriale globale di tutte le edizioni di Vogue. 🔗 Leggi su Iodonna.it