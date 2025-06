Alla Festa Artusiana ci sarà anche la Cna | Occasione per promuovere la qualità dei prodotti e il territorio

La Festa Artusiana sta per tornare a Forlimpopoli, dal 28 giugno al 6 luglio, portando il gusto e la tradizione al centro dell’attenzione. Quest’anno, la presenza della CNA rappresenta un’opportunità imperdibile: promuovere la qualità dei prodotti locali e valorizzare il territorio attraverso le eccellenze delle imprese associate. Un’occasione unica per scoprire e condividere il meglio della nostra cucina, rafforzando il legame tra comunità e tradizione.

È iniziato il conto alla rovescia alla Festa Artusiana, che tornerà ad animare la città di Forlimpopoli dal 28 giugno al 6 luglio. Come da tradizione, in alcune serate, saranno presenti imprese associate a Cna Forlì-Cesena per proporre una selezione di produzioni alimentari locali d’eccellenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it