Alfonso D’Apice reagisce alle gravi accuse della mamma di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, coppia nata dopo il Grande Fratello, sono finiti di nuovo al centro della polemica. A scatenare il caso è stata Rossy Rodriguez, madre dell'ex gieffina, che nelle ultime ore è tornata a puntare il dito contro il fidanzato della figlia. Dopo le dure parole pubblicate in risposta a un commento social, la donna ha rincarato la dose, sostenendo che "Alfonso ha monopolizzato la vita di Chiara". Lo sfogo della madre di Chiara Canelli sui social. La prima accusa è arrivata attraverso un commento pubblicato da Rossy Rodriguez su Instagram, dove ha espresso tutta la sua delusione per il comportamento della figlia e del compagno: "Io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal GF.