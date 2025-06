Alfonso D’Apice il gesto dopo le critiche della madre di Chiara

Alfonso D’Apice, noto volto del Grande Fratello, ha deciso di rispondere alle dure critiche della madre di Chiara, sospendendo anche il suo seguito sui social. Un gesto che non è passato inosservato, suscitando sconcerto tra i follower. La vicenda si arricchisce di nuove tensioni e di una replica inattesa da parte dell’ex gieffino, pronto a chiarire il suo punto di vista e a dimostrare la propria coerenza, dimostrando che a volte un gesto può parlare più di mille parole.

Alfonso D’Apice ha smesso di seguire sui social la madre di Chiara: ecco la replica dell’ex gieffino dopo le dichiarazioni della madre della sua fidanzata . Alfonso D’Apice ha deciso di replicare alle critiche ricevute dalla mamma di Chiara. Nelle ultime ore la madre della sua fidanzata ha risposto ad un commento di un utente scrivendo: “Signora, io non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso”, e poi ha aggiunto: “Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Grande Fratello? Le lascio immaginare. Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno postato una foto della mamma di Alfonso con Chiara e a me non ha fatto nemmeno gli auguri? Dio vede tutto e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due”. 🔗 Leggi su 361magazine.com