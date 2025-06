alfieri ranghieri ok nelle qualificazioni oggi la finale per restare nel torneo

Dopo un avvio incerto, Alfieri e Ranghieri si preparano a scrivere il loro capitolo più emozionante nel torneo Challenge di Warmia Mazury, dove ogni punto può fare la differenza. Con determinazione e talento, gli azzurri sono pronti a sfidare i migliori e a lasciare il segno nel prestigioso torneo polacco. La finale di domani rappresenta l’ultima chance di conquistare il podio e dimostrare il valore del beach volley italiano.

Una sola presenza ma significativa per l’Italia del beach volley nel torneo Challenge di Warmia Mazury in Polonia. Il cammino della coppia azzurra composta da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri è cominciato nel migliore dei modi, con un doppio successo nelle qualificazioni che ha consentito agli italiani di accedere al main draw. Dopo la sconfitta nella prima partita del girone, domani Alfieri e Ranghieri si giocheranno il tutto per tutto nella sfida per il terzo posto, che vale un pass per il round of 24. L’avvio del duo italiano è stato solido e concreto: nel primo turno delle qualificazioni, Alfieri e Ranghieri hanno superato la coppia polacca KaluzaRudol con un netto 2-0 (22-20, 21-18), mostrando determinazione e buona gestione dei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it