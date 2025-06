Alea Ambiente rinnova la presenza alla Festa Artusiana | Occasione di confronto con i cittadini

Alea Ambiente rinnova la sua presenza alla Festa Artusiana, un’occasione unica di incontro e dialogo con i cittadini nel cuore di Forlimpopoli. Per il secondo anno consecutivo, il nostro stand offre un'opportunità di confronto diretto su temi ambientali e sostenibilità, rafforzando il legame tra comunità e ambiente. Vi aspettiamo numerosi dal 28 giugno al 6 luglio per condividere idee e progetti in un’atmosfera di festa e partecipazione.

In occasione della tradizionale festa Artusiana, che si terrà dal 28 giugno al 6 luglio nel cuore del Comune di Forlimpopoli, Alea Ambiente sarà presente per il secondo anno consecutivo con un banchetto informativo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La società avrà uno stand. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

