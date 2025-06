Albero in fiamme sulla provinciale | ramo si stacca e colpisce auto in transito

Una serata all'insegna della paura e della prudenza quella di venerdì 27 giugno sulla provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Un albero in fiamme, un ramo che si stacca improvvisamente e colpisce un'auto in transito, creando un episodio potenzialmente drammatico. Fortunatamente, l'impatto ha causato solo danni al parabrezza, ma il rischio è stato reale e palpabile, sottolineando quanto sia importante mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza stradale.

SAN PIETRO VERNOTICO - Alla fine l'impatto ha provocato "solo" delle lesioni sul parabrezza, ma si è rischiato davvero grosso nella serata di oggi (venerdì 27 giugno) sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, nell'agro di San Pietro Vernotico. Hanno vissuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: provinciale - albero - fiamme - ramo

Tragico incidente sulla provinciale, auto con mamma e 2 bimbi contro un albero: uno è morto - Un tranquillo rientro a casa dopo una domenica in famiglia si è trasformato in una tragedia che ha spezzato la vita di un bambino di otto anni.

ACIREALE, ALBERO CADUTO SULLA SP PER RIPOSTO: TRAFFICO A RISCHIO #acirealesocial A causa del vento e, forse, della scarsa manutenzione, un arbusto di grandi dimensioni è crollato sulla Strada Provinciale subito dopo il semaforo che incrocia la Vai su Facebook

Maltempo a Padova: nubifragio e vento forte abbattono alberi in città. Treni in forte ritardo; Albero crolla su palazzina popolare e trancia tubatura del gas; Albero piomba su via Genova, ramo cade a Sacrario.

Campi salentina, paura per un'automobilista: ramo in fiamme si stacca dall'albero e colpisce l'auto - MSN - Poco dopo le 7, mentre percorreva la provinciale Campi- Si legge su msn.com

Campi salentina, paura per un'automobilista: ramo in fiamme si stacca dall'albero e colpisce l'auto - Quotidiano Di Puglia - San Donaci, a bordo della sua autovettura, una Opel Insigna SW, un ... Lo riporta quotidianodipuglia.it