Alberi scaraventati dal vento e strade allagate | temporali e violente grandinate sul Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia si trova di fronte a una vera e propria tempesta naturale: alberi scaraventati dal vento, strade allagate e grandinate devastanti hanno messo in ginocchio diverse zone. La forza della natura si è scagliata con violenza, lasciando dietro di sé danni ingenti e situazioni di emergenza. Ma cosa sta succedendo esattamente e come ci si sta preparando a fronteggiare questa crisi? Continua a leggere.

Forti venti, temporali e grossi chicchi di grandine si sono abbattuti sul Friuli Venezia Giulia, dove si sono registrati tanti danni in diversi comuni: rami e alberi sono caduti a causa delle raffiche e alcune strade locali si sono allagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

