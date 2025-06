Albe | Cercapersone rappresenta quello che sono Alla gente non interessa se fai San Siro o il palazzetto Cremonini è giusto che lo faccia perchè ha bisogno di quella capienza – Intervista Video

Albe, il cantautore bresciano dallo stile autentico e coinvolgente, si apre in una nuova fase della sua carriera con il singolo "Cercapersone". Non importa se il palco è grande come San Siro o intimo come il Palazzetto Cremonini: ciò che conta per lui è connettersi con il pubblico. In questa intervista esclusiva, ci svela le sue emozioni e i progetti futuri, portandoci nel cuore della sua evoluzione musicale.

Dopo aver annunciato nuove date per il suo tour estivo, Albe  – cantautore bresciano dallo stile intimo e contemporaneo – svela un nuovo capitolo del suo percorso musicale uscito infatti Cercapersone, il suo nuovo singolo, che segna un’ulteriore tappa dell’evoluzione artistica che lo porterĂ , nei prossimi mesi, alla pubblicazione del suo primo album full-length. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo intervistato per voi. Ecco cosa ci ha raccontato. Albe: intervista esclusiva. Nuovo singolo Cercapersone uscito il 13 di giugno e nella stessa data e? iniziato anche il tuo tour estivo. Che emozione e? stata portare questo brano direttamente sul palco? E’ totalmente a caso che sia iniziato anche il tour. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Albe: “Cercapersone rappresenta quello che sono. Alla gente non interessa se fai San Siro o il palazzetto. Cremonini è giusto che lo faccia perchè ha bisogno di quella capienza” – Intervista Video

