ALAÏA e BALENCIAGA Scultori di forma

In occasione del suo cinquantesimo anniversario, la Fondazione Museo del Tessuto di Prato apre le porte a un viaggio straordinario nell’eleganza e nella creatività con la mostra "ALAÏA e BALENCIAGA. Scultori di forma". Questo eccezionale progetto, nato nel 2020 da Olivier Saillard, celebra due icone della haute couture, unendo arte e moda in un suggestivo dialogo di stile e innovazione. Per la...

In occasione del suo cinquantesimo anniversario, la Fondazione Museo del Tessuto di Prato celebra l’alta moda francese con una mostra d’eccezione: . Un progetto concepito nel 2020 da Olivier Saillard presso la Fondation Azzedine Alaïa di Parigi, pensato per esaudire un desiderio di Hubert de Givenchy, quello di riunire in un’unica esposizione due tra i più raffinati talenti della couture del Novecento. Per la prima volta, questo straordinario confronto arriva in Italia, negli spazi affascinanti dell’ex fabbrica Campolmi, sede del museo pratese. Due visioni a confronto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - ALAÏA e BALENCIAGA. Scultori di forma

In questa notizia si parla di: alaïa - balenciaga - scultori - forma

Moda, Fondazione Museo del Tessuto di Prato presenta Alaïa e Balenciaga Scultori di Forma a cura di Olivier Saillard Vai su X