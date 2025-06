Al via Teatro Festival C’è anche Topo Gigio Oltre un mese di eventi

Al via il Lucca Teatro Festival, un evento imperdibile che quest'anno si arricchisce di novità e magia, coinvolgendo adulti e bambini in un caleidoscopio di spettacoli, laboratori e performance gratuite. Con oltre un mese di appuntamenti tra teatro di strada, attività ludico-educative e momenti di grande creatività, il festival rinnova il suo spirito di coinvolgimento e allegria, trasformando Lucca in un palcoscenico a cielo aperto dove l’immaginazione prende vita.

Da domani al 3 agosto torna in versione estiva l'undicesima edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, promosso da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Crl. Una manifestazione ricca di appuntamenti gratuiti – 27 in totale – fra spettacoli, laboratori, performance di teatro di strada e attività ludico-educative, pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie. Il festival rinnova il proprio impegno per un teatro inclusivo e accessibile, dedicando l'edizione 2025 alla memoria del primo direttore artistico Giovanni Fedeli. Il tema della nuova edizione è ' Il Teatro che Respira ', simbolo di un'arte viva e attenta al presente, alle emozioni e alle differenze.

