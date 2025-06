Al via la Rassegna Teatro del fiume XXII edizione – tutti a bordo!

Al via la ventiduesima edizione di "Teatro del Fiume", la rassegna casentinese che ogni anno porta magia e emozioni nelle sere d’estate. Organizzata dalla compagnia NATA TEATRO in collaborazione con i Comuni del Casentino, questa manifestazione promette spettacoli coinvolgenti per tutte le età, grandi e piccini. Prepariamoci a vivere un’estate all’insegna della cultura, dell’arte e del divertimento: un appuntamento da non perdere per tutta la famiglia!

Arezzo, 27 giugno 2025 – L a Rassegna “Teatro del fiume” dalla compagnia casentinese NATA TEATRO è arrivata alla sua ventiduesima edizione, e in collaborazione con numerosi Comuni del Casentino ci trasporta anche quest'anno dentro un'estate piena di spettacoli per grandi e piccini. "Siamo felici di dare il via alla nuova edizione del Teatro del Fiume, una rassegna pensata per i più piccoli e per le loro famiglie, che da luglio a fine agosto porterà nei Comuni del Casentino ben 28 spettacoli, tra natura, gioco e immaginazione." – dichiara Livio Valenti, direttore artistico di NATA Teatro – “Un invito a vivere l'estate insieme, attraverso il linguaggio universale del teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la Rassegna “Teatro del fiume XXII edizione – tutti a bordo!”

In questa notizia si parla di: teatro - rassegna - fiume - edizione

Il saggista Franco Nembrini chiude al teatro Verdi la rassegna sull'educazione giovanile - Martedì 20 maggio, il Teatro Verdi di Cesena ospita la serata finale della rassegna dedicata all'educazione giovanile.

PALESTINA IN SARDEGNA IX EDIZIONE, 2025 Breve rassegna letteraria con cinema,teatro, musica e danza. 4-5-6 LUGLIO 2025, DALLE 18.30 LAZZARETTO DI SANT’ELIA, CAGLIARI PROGRAMMA Venerdì 4 luglio Ore 18.30 Editoria della letteratura arab Vai su Facebook

Al via la Rassegna “Teatro del fiume XXII edizione – tutti a bordo!”; oMaggio al teatro - Di là dal fiume; “I luoghi dell’Adda”: vent’anni di teatro lungo il fiume.

Al via la Rassegna “Teatro del fiume XXII edizione – tutti a bordo!” - Arezzo, 27 giugno 2025 – L a Rassegna “Teatro del fiume” dalla compagnia casentinese NATA TEATRO è arrivata alla sua ventiduesima edizione , e in collaborazione con numerosi Comuni del Casentino ci ... Riporta lanazione.it

Venti di Gioia, la XX edizione del Teatro del Fiume - Arezzo, 28 giugno 2023 – È arrivata al suo ventesimo anniversario la rassegna “TEATRO DEL FIUME – Venti di Gioia” curata da NATA TEATRO, che quest’anno prevede un calendario di più di ... Scrive lanazione.it