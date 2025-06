Al via la nuova stagione di Sant' In Jazz | quattro appuntamenti estivi a Santa Margherita Ligure

Immergiti nell’atmosfera unica di Sant’In Jazz, la fortunata rassegna estiva di Santa Margherita Ligure che dal 2015 conquista appassionati di ogni età con le sue melodie senza tempo. Quattro appuntamenti imperdibili tra musica, emozioni e divertimento, pronti a colorare le serate liguri con il calore del jazz classico. Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile: ecco cosa ti aspetta questa estate!

Da venerdì 27 giugno a sabato 6 settembre torna a Santa Margherita Ligure Sant'In Jazz, la rassegna che sin dal 2015 appassiona il pubblico di ogni età con le sonoritàintramontabili del jazz classico. Si parte venerdì 27 giugno con il Note Noire Quartet composto da Ruben Chaviano al violino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

