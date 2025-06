Al via la 23° edizione di Passaggi di Vino Appuntamento alla piazza sull' Acqua per degustare Rebola e Sangiovese

Al via la 23ª edizione di Passaggi di Vino, l’evento imperdibile che trasforma la piazza sull’Acqua in un palcoscenico di sapori e tradizione. Dal 4 al 6 luglio, dalle 19 alle 24, lasciatevi conquistare dai profumi di Rebola e Sangiovese, degustando i migliori vini di 25 aziende vinicole e quattro olearie locali. Un viaggio tra eccellenze e passione, perfetto per gli amanti del buon vino e della cultura enogastronomica.

Passaggi di Vino festeggia la sua 23esima edizione, nelle giornate di 4, 5 e 6 luglio, con un evento alla piazza sull’Acqua. Schierate ai nastri di partenza 25 aziende vinicole e quattro aziende olearie. L’appuntamento è dalle 19 alle 24 per assaggiare i principali vini del territorio: il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: edizione - passaggi - vino - appuntamento

Passaggi Festival 2025: premi e protagonisti della XIII edizione - Il Passaggi Festival 2025 si appresta a celebrare la sua tredicesima edizione, un momento imperdibile per gli appassionati di cultura e saggistica.

Inaugurata alla Corte Malatestiana la 13ª edizione di Passaggi Festival. Programma completo su www.passaggifestival.it. Vai su Facebook

Passaggi Experience di Vino al centro Expo Valle Stura: vini d’Italia e sapori locali; Vinitaly 2025: l'edizione dei dazi, dei dealcolati e dei grandi numeri; Il Salone del Vino trasloca alle Ogr con 500 produttori.

“Passaggi Festival” fino al 29 giugno a Fano, 100 libri in 5 giorni - Fino al 29 giugno, a Fano, in centro storico e sul Lungomare Adriatico, "Passaggi Festival", ed evento finale con ministro Giuli. iodonna.it scrive

Inaugurazione ufficiale della Tredicesima edizione di Passaggi Festival a Fano - Da mercoledì 25 giugno la città di Fano (PU) sarà invasa dai libri di Passaggi Festival, la tredicesima edizione dell’evento ... Lo riporta informazione.it