Al via il Bando Voucher 2025 per le imprese dell’Area Flegrea colpite dal bradisismo

Al via il Bando Voucher 2025, un’opportunità imperdibile per le imprese dell’Area Flegrea colpite dal bradisismo. La Camera di Commercio di Napoli mette a disposizione contributi a fondo perduto fino al 70%, per supportare l’ammodernamento di macchinari e attrezzature. Un intervento strategico per rilanciare il tessuto produttivo locale e favorire la ripresa economica. Non lasciarti sfuggire questa occasione: scopri come ottenere il tuo contributo e rafforzare il tuo business.

La Camera di Commercio di Napoli lancia il Bando Voucher 2025, un’iniziativa cruciale per sostenere il tessuto produttivo dell’Area Flegrea, duramente colpita dal fenomeno del bradisismo. Il bando prevede contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di €21.000, per interventi di ammodernamento di macchinari e attrezzature. Il sostegno . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

