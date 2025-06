Al via il bando da 1 milione e mezzo rivolto alle imprese per la formazione aggiuntiva su salute e sicurezza

Se sei un'impresa pronta a investire nella sicurezza e nel benessere dei tuoi dipendenti, questa è l'occasione che fa per te. È infatti aperto il bando da 1,5 milioni di euro dedicato alla formazione aggiuntiva su salute e sicurezza sul lavoro, un incentivo concreto per migliorare gli standard aziendali. Non perdere questa opportunità: le domande sono aperte da ieri, 26 giugno, e il futuro sicuro della tua impresa ti aspetta.

FIRENZE – di lavoratrici e lavoratori. Da ieri (26 giugno) le aziende possono presentare domanda per ricevere un contributo alla realizzazione di attività formative ulteriori rispetto a quelle obbligatoriamente previste per legge a carico delle datrici e dei datori di lavoro dal decreto legislativo 812008 e dagli accordi Stato-Regioni del 2011. La procedura è a sportello e quindi è possibile presentare domanda in qualsiasi momento fino ad esaurimento delle risorse, salvo possibili rifinanziamenti della misura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

