Al via ‘Fondare un segno’ il contest per il logo della nuova Fondazione BCC Milano con premi per i designer del futuro

Se sei un giovane designer con la passione di lasciare un'impronta visiva significativa, questa è la tua occasione! La nuova Fondazione BCC Milano apre le porte ai talenti emergenti con il contest ‘Fondare un segno’, offrendo premi entusiasmanti e l’opportunità di contribuire al futuro della filantropia. Unisciti a noi e mostra il tuo talento: il logo che immaginerai diventerà il volto di una realtà dedicata a sostenere progetti di valore.

Fondazione BCC Milano, realtà filantropica di recente costituzione, lancia il contest 'Fondare un segno' rivolto agli studenti universitari di design della comunicazione chiamati a ideare il logo che diventerà il simbolo della Fondazione. Nata poche settimane fa, su iniziativa di BCC Milano – la più grande banca di credito cooperativo della Lombardia e tra le prime cinque BCC in Italia – la Fondazione si impegna a sostenere attivamente progetti e iniziative di grande impatto nei settori sociale, culturale, ambientale e scientifico. Il suo raggio d'azione copre ben 195 comuni tra le province di Milano, Monza Brianza e Bergamo, consolidando il suo ruolo di braccio operativo filantropico di BCC Milano sul territorio.

