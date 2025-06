Al via EstateSpettacolo 2025 | oltre 70 appuntamenti al Porto Antico tra spettacoli e grande musica

Al via Porto Antico EstateSpettacolo 2025, un’incantevole stagione che promette oltre 70 appuntamenti tra spettacoli mozzafiato e musica di grande livello. Per il 26° anno consecutivo, il cuore di Genova si anima con eventi imperdibili, portando nella nostra città star nazionali e internazionali. Preparati a vivere emozioni indimenticabili: l’estate nel Porto Antico è pronta a sorprenderti come mai prima d’ora!

È tutto pronto per Porto Antico EstateSpettacolo 2025, la rassegna estiva che per il 26° anno consecutivo anima il cuore del waterfront genovese con una proposta artistica trasversale che porta nella nostra città nomi di primo piano della scena nazionale e internazionale.

Porto Antico EstateSpettacolo 2025: Genova accende l'estate con 77 eventi imperdibili! La magia dell'estate genovese torna con Porto Antico EstateSpettacolo 2025, alla sua 26ª edizione. Una rassegna culturale che si conferma punto di riferimento per m

È ai nastri di partenza la 26ª edizione di Porto Antico EstateSpettacolo, la rassegna estiva che da oltre un quarto di secolo anima il waterfront genovese con musica, teatro, comicità e contaminazioni

Organizzata da Porto Antico di Genova Spa, che ne cura la regia complessiva, registra quest'anno un balzo in avanti, in termini numerici totali, con un totale di 77 appuntamenti, di cui 32 all'Arena