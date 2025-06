Al via Estate of Mind | cinema all’aperto musica live attività culturali all’Imbarchino

Pronti a vivere un’estate indimenticabile? Con “Estate of Mind 2025” all’Imbarchino, Torino si anima con cinema all’aperto, musica live e attività culturali sotto le stelle. Dal 6 luglio al 10 agosto, scopri il programma nel cuore della città, inserito in “Torino che spettacolo! Che Bella Estate”. Un’occasione unica per divertirsi, scoprire e condividere momenti speciali: la tua estate torinese sta per cominciare!

Prende il via "Estate of Mind 2025", la programmazione di eventi estivi dell'Imbarchino, che è inserita nel programma culturale "Torino che spettacolo! Che Bella Estate", progetto della Città di Torino in collaborazione con la Fondazione per la Cultura di Torino. Dal 6 luglio al 10 agosto prossimi tornerà, infatti, la rassegna di proiezioni cinematografiche all'aperto .

