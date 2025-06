Al via a Trappeto la rassegna letteraria Di libri e pensieri

Al via a Trappeto la rassegna letteraria “Di libri e pensieri”, giunta alla sua terza edizione, un evento imperdibile dedicato agli amanti della lettura e del pensiero critico. Dal 29 giugno al 7 luglio in piazza Umberto I, autori, dibattiti e incontri animeranno questa manifestazione promossa da “Il Tarlo” e “Officine di Efesto”, con il patrocinio del Comune di Trappeto. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di cultura e stimoli...

Dal 29 giugno al 7 luglio 2025 | Inizio serate ore 21.10 | Ingresso libero Il borgo storico di Trappeto, in provincia di Palermo, si prepara ad accogliere la terza edizione della rassegna letteraria “Di libri e pensieri”, un appuntamento culturale ormai divenuto attes Vai su Facebook

