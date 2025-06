Al teatro Marrucino c' è la settimana della cultura armena

Dal 8 al 13 luglio, il Teatro Marrucino si trasforma in un vibrante palcoscenico di cultura armena, offrendo gratuitamente sette giorni ricchi di spettacoli, concerti, conferenze e letture. Un’occasione imperdibile per scoprire la ricchezza di questa tradizione millenaria, promossa dalla Scuola di Recitazione con il patrocinio di enti prestigiosi. Non perdete questa esperienza unica: unitevi a noi e lasciatevi coinvolgere dall’energia e dalla bellezza della cultura armena!

Sei giorni di eventi gratuiti al teatro Marrucino per la settimana della cultura armena. Appuntamento da martedì 8 luglio a domenica 13 luglio con spettacoli, concerti, conferenze e letture. La rassegna di eventi è organizzata per il tramite della Scuola di Recitazionee con il patrocinio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

