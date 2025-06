Al Parco di Monza la Fluo Run

Se ami l’energia, i colori e il divertimento, non puoi perderti la Fluo Run al Parco di Monza! La corsa-party più amata d’Italia torna domani, portando con sé un'esplosione di luci, musica e allegria in uno degli scenari più suggestivi d’Europa. Ultimi posti disponibili per vivere un’esperienza unica: corri, cammina o balla tra gadget luminosi, spettacoli laser e performer straordinari. Preparati a brillare!

Ultimissimi posti disponibili per la Fluo Run. Dopo il successo delle edizioni precedenti, la corsa-party fluo più amata d’Italia torna domani nella sua cornice del Parco di Monza. Magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici, performer e tanti gadget firmati Radio VivaFm, per una corsa-camminata non competitiva, aperta a tutti, di 5 chilometri, all’interno di uno tra i maggiori parchi storici d’Europa. Partenza al tramonto e traguardo sotto le stelle con un super party fluorescente con la musica e i dj di Radio VivaFm. Ingresso da viale Cavriga, Porta Monza; alle 20 ritrovo al Village Viva Fluo Run, riscaldamento alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Parco di Monza la Fluo Run

