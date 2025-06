Al momento di pagare in un bar di Verona 28enne va fuori di sé e sfonda una vetrina con un tavolo arrestato

In un vivace bar di Verona, una serata tranquilla si è trasformata in un incubo quando un giovane tunisino di 28 anni ha scatenato il caos, sfondando una vetrina e creando disordini. L’incidente, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, evidenzia quanto siano fragili la calma e la sicurezza pubblica. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha scosso la città scaligera.

Un tunisino di 28 anni è stato arrestato a Verona per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver creato disordini in un bar.

