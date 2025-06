Al matrimonio Bezos–Sánchez spuntano anche le pizze di Napoli | ecco quello che sappiamo del lussuoso menù

Al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, tra glamour e star internazionali, le sorprese non finiscono mai. Tra lusso sfrenato e dettagli esclusivi, si parla anche di un tocco di Napoli con le pizze più autentiche, un vero e proprio omaggio alla tradizione italiana. Ma cosa ci riserverà il menù di questo evento da sogno? Scopriamo insieme tutti i retroscena di questa cerimonia da favola.

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez sta monopolizzando le cronache mondane. La location? Venezia. La data? Tra il 26 e il 28 giugno 2025. Gli invitati? Oltre 200 star internazionali come Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio e Tom Brady. A questo punto c’è solo da capire cosa verrà servito allo sfarzoso buffet tra chef stellati e prodotti d’eccellenza. Secondo diverse fonti, sembra che la coppia abbia impresso un’impronta fortemente veneziana al menu: ben l’ 80?% dei fornitori, infatti, è locale, fra workshop artigianali e food-delicatessen tipici. Fra i protagonisti gastronomici, ad esempio, c’è la storica pasticceria Rosa Salva, in attività dal 1876, che ha curato bussolài e zalèti da inserire in gift bag di lusso per gli ospiti. 🔗 Leggi su Cultweb.it