Al Hilal prosegue al Mondiale per Club | staccato il pass per gli ottavi! Inzaghi | Volevamo essere tra le sedici migliori al mondo e ce l’abbiamo fatta

Al Hilal conferma il suo splendore nel Mondiale per Club, conquistando un pass fondamentale per gli ottavi! La squadra di Inzaghi, desiderosa di dimostrare il proprio valore, ha superato il Pachuca con determinazione, realizzando un traguardo storico. «Volevamo essere tra le sedici migliori al mondo» ha dichiarato il tecnico piacentino, alimentando la speranza e l’orgoglio di una tifoseria entusiasta. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino internazionale del club, e il meglio deve ancora arrivare.

Al Hilal va avanti nel Mondiale per Club: ecco il pass per gli ottavi! Inzaghi: «Volevamo essere tra le sedici migliori al mondo» Al Hilal avanti al Mondiale per Club. La squadra di Simone Inzaghi ha superato il Pachuca, centrando l’accesso agli ottavi di finale del torneo iridato. Una vittoria importante per il tecnico piacentino, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Al Hilal prosegue al Mondiale per Club: staccato il pass per gli ottavi! Inzaghi: «Volevamo essere tra le sedici migliori al mondo e ce l’abbiamo fatta»

In questa notizia si parla di: hilal - mondiale - club - inzaghi

Inzaghi è Simone d’Arabia: con l’Al Hilal già al Mondiale per club: 50 milioni all’anno, la famiglia è d’accordo - Simone Inzaghi è pronto a intraprendere una nuova avventura con l'Al Hilal in Arabia Saudita, dove guiderà la squadra al Mondiale per club.

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi agli ottavi: ora c’è il Manchester City ? Il primo hurrà di Simone Inzaghi vale all’Al Hilal l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per club. I sauditi hanno amministrato con qualche patema di troppo il vantaggio firmato nel pri Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB - Primo successo per Inzaghi, Al-Hilal agli ottavi https://ift.tt/fangjQP Vai su X

Mondiale club: primo successo per Inzaghi, Al-Hilal agli ottavi; L'Al-Hilal di Inzaghi sogna in grande: prima vittoria al Mondiale per Club, ora il City; Al Hilal, il primo successo vale gli ottavi. Inzaghi punta l'Inter, ma prima c'è il City.

L'Al-Hilal di Inzaghi sogna in grande: prima vittoria al Mondiale per Club, ora il City - La formazione saudita ha conquistato la sua prima vittoria al Mondiale per Club battendo 2- Da msn.com

Mondiale per club, con l'Al-Hilal Simone Inzaghi ritrova il Manchester City - Negli ottavi di finale del Mondiale per club Simone Inzaghi ritroverà il Manchester City di Pep Guardiola, contro cui perse la finale di Champions League di due anni fa sulla panchina dell'Inter. msn.com scrive