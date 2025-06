Al-Hilal prima vittoria contro Pachuca per Inzaghi! Rischio Inter

Al-Hilal conquista la sua prima vittoria sotto la guida di Simone Inzaghi, battendo Pachuca 2-0 e qualificandosi agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un risultato che segna una svolta importante per il tecnico italiano, ma allo stesso tempo mette in evidenza le sfide future. Con questa vittoria, Inzaghi rafforza la sua posizione, mentre il rischio di un Inter in crisi si fa più concreto. La strada è ancora lunga, e la pressione è alta.

