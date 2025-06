Al Hilal-Pachuca | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un emozionante match al Geodis Park di Nashville: Al Hilal e Pachuca si sfidano nella terza giornata del Mondiale per Club, un incontro imperdibile che promette spettacolo. Scopri orario, probabili formazioni e dove guardare in diretta questa sfida mozzafiato, tra tensione e passione che accendono il calcio internazionale. Non perdere neanche un istante di questa avvincente battaglia sul campo!

Al Geodis Park di Nashville si giocherà la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Al Hilal-Pachuca.

Per l'Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo: ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare - L'Al Hilal di Inzaghi si trova ora a un crocevia cruciale: anche con una vittoria contro il Pachuca potrebbe non bastare per passare il turno, soprattutto se il risultato tra Real e Salisburgo finirà in pareggio.

