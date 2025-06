Al Hilal Pachuca 2-0 | Inzaghi stacca in extremis il pass per gli ottavi di finale! Affronterà quella big europea | i dettagli

Nella notte del calcio mondiale, l’Al Hilal ha scritto una pagina emozionante, superando il Pachuca 2-0 e staccando in extremis il pass per gli ottavi di finale. Un risultato che corona un girone ricco di suspense e che mette Inzaghi davanti a una sfida straordinaria contro una big europea. Scopri tutti i dettagli e il tabellone completo di questa avvincente competizione!

e il tabellone completo. Nella notte italiana si è concluso anche il girone H del Mondiale per Club con i suoi verdetti: l’ Al Hilal ha battuto 2-0 il Pachuca e, grazie anche alla vittoria del Real Madrid sul Salisburgo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Inzaghi se la vedrà con il Manchester City, che nella serata di ieri ha battuto la Juventus 5-2 regalandosi il primo posto nel girone e dunque un’avversaria un po’ più abbordabile negli ottavi di finale. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Hilal Pachuca 2-0: Inzaghi stacca in extremis il pass per gli ottavi di finale! Affronterà quella big europea: i dettagli

