Al Hilal ora Inzaghi può sognare | che formazione pazzesca con Acerbi e Osimhen – GRAFICA

Al Hilal, ora Inzaghi può sognare in grande: una formazione da sogno con Acerbi e Osimhen sta prendendo forma, trasformando il progetto in una sfida affascinante. Non si tratta solo di soldi, ma della possibilità di costruire qualcosa di unico, unendo talento e ambizione. La rivoluzione saudita fa sul serio, e il tecnico italiano è pronto a lasciare il segno. Il futuro di Inzaghi in Arabia Saudita promette di essere...

Quando si è trasferito in Arabia Saudita accettando un contratto faraonico anche per lui, Simone Inzaghi l'ha fatto sicuramente per i soldi, sarebbe ipocrita sostenere il contrario, ma anche e soprattutto per divertirsi un po' con quel denaro. La dirigenza dell'Al Hilal gli ha promesso una squadra da costruire a immagine e somiglianza.

