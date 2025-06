Al Hilal il primo successo vale gli ottavi Inzaghi punta l' Inter ma prima c' è il City

Al Hilal conquista il primo successo, un passo decisivo verso gli ottavi, mentre Inzaghi si prepara a sfidare l’Inter. Prima di tutto, però, c’è la sfida contro il City, con la 232ª partita che si avvicina. Contro il Pachuca, la squadra dell’ex nerazzurro segna i primi gol di Al Dawsari e Marcos Leonardo, aprendo nuove ambizioni e speranze per il futuro.

Contro il Pachuca arriva il primo successo per la squadra dell'ex allenatore nerazzurro con i gol di Al Dawsari e Marcos Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al Hilal, il primo successo vale gli ottavi. Inzaghi punta l'Inter, ma prima c'è il City

Conclave, cosa è successo al primo voto: ora tutto torna - Nel cuore del Conclave, il primo voto per l'elezione di Leone XIV ha svelato dinamiche sorprendenti. Il cardinale Louis Raphael Sako ha rivelato che il nuovo Papa ha mantenuto una calma rassicurante, ricevendo consensi fin dall’inizio.

L'emozionato racconto del suo primo gol con l'Inter da parte di Pio Esposito. Un gol che vale l'accesso alle top 16 del Mondiale per Club. Vai su Facebook

Al Hilal, il primo successo vale gli ottavi. Inzaghi punta l'Inter, ma prima c'è il City; Theo, il sì all’Al Hilal vale 20 milioni. La Juve su David, l’Inter chiude Bonny; Roma, il primo problema di Massara vale 20 milioni: tra Angelino, Ndicka e i conti da salvare.

Inzaghi prima con Al Hilal, 'l'accordo prima di Monaco' - Una prima volta molto impegnativa ma allo stesso tempo intrigante e densa di stimoli. Scrive ansa.it

Il primo discorso di Inzaghi come allenatore dell’Al Hilal: si fa aiutare da un interprete - Fanpage.it - Ieri pomeriggio Inzaghi ha condotto il suo primo allenamento all'Al Hilal e si è soffermato qualche minuto per parlare a tutta la sua squadra negli spogliatoi. Come scrive fanpage.it