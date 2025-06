al circo massimo di roma debutta il primo speciale rock show di gianna nannini

Al Circo Massimo di Roma, un grande trionfo musicale ha preso vita: Gianna Nannini ha inaugurato il suo primo speciale rock show, un evento che segna il suo ritorno live per l’estate 2025. Un concerto indimenticabile, tra emozioni e grandi hit, che ha saputo catturare il cuore del pubblico romano e non solo. E questa serata memorabile è solo l’inizio di un’estate ricca di musica e passioni.

foto di Luisa Carcavale ROMA – Ha debuttato ieri sera, 26 giugno, al Circo Massimo di Roma il primo speciale rock show di Gianna Nannini, appuntamento che apre ufficialmente le porte al suo ritorno live per l’estate 2025. Organizzato da Friends & Partners e The Base in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, lo speciale live romano ha visto Gianna Nannini calcare il palcoscenico della suggestiva location accompagnata dal band leader Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it