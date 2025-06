Al cimitero Parco di Torino arriva la nuova sala del commiato per dare l' ultimo saluto ai propri cari

Nel cuore della città, il cimitero Parco di Torino si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all’ultimo saluto: la sala del commiato. Un ambiente pensato per offrire conforto e dignità in momenti di grande emozione, inaugurato oggi con entusiasmo e partecipazione. Questa innovazione testimonia l’impegno della città nel rispettare e onorare i propri cari, creando un luogo di pace e riflessione che accompagnerà le famiglie nei momenti più delicati.

È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno 2025, la nuova sala del commiato realizzata all’interno del cimitero Parco di via Bertani da Afc, la società partecipata del Comune di Torino che gestisce i cimiteri cittadini. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Stefano Lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Realizzata recuperando una camera mortuaria, i lavori sono durati quattro mesi e costati 110mila euro

