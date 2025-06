Al centro della Roma non solo O’Riley e Kessié | occhi in casa Lione

Nel cuore di Roma, tra sogni e sfide, l’estate si avvicina con un calendario che segna il 30 giugno: una data cruciale per il futuro giallorosso. La società lavora sodo per sistemare i conti e soddisfare le richieste della UEFA, puntando su scelte strategiche tra Angelino e Ndicka. Ma il mercato non si ferma: c’è anche Paredes, pronto a partire verso Buenos Aires, nel nuovo capitolo della sua carriera.

Un 30 giugno che si può quasi toccare allungando la mano, ma prima di farlo la Roma è chiamata a quella benedetta cessione importante che faccia definitivamente quadrare i conti con la UEFA. Angelino o Ndicka? Questo è il dilemma, perché alla fine sarà uno dei due a lasciare la capitale, insieme a qualche altro esubero che aiuterà a fare cassa. Uno di questi è un Paredes ormai promesso sposo del Boca Juniors, in quello che sarà per lui un glorioso ritorno in patria. Con anche l'impossibilità di riportare nella capitale Gourna-Douath, al centro qualcuno deve arrivare. Il punto su O'Riley e Kessié.

