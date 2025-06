Al Castello Sforzesco un’installazione virtuale con Leonardo e Bramante

Nel cuore del Castello Sforzesco, un'esperienza immersiva trasporterà i visitatori nella Milano del Rinascimento, ricreando l'incontro immaginario tra Leonardo da Vinci e Bramante. Grazie a tecnologie all’avanguardia come intelligenza artificiale, modellazione 3D e proiezioni mappate, l’installazione nella Sala delle Asse prenderà vita, offrendo un viaggio affascinante tra arte, storia e innovazione. Un progetto unico, affidato a The Blink Fish srl, pronto a rivoluzionare la visita culturale...

L’obiettivo è realizzare un’ installazione immersiva all’interno della Sala delle Asse al Castello Sforzesco sulla Milano del Rinascimento con focus sulla chiesa di Santa Maria delle Grazie e sull’incontro ipotetico tra Leonardo da Vinci e Bramante tramite l’uso di tecnologie innovative come intelligenza artificiale, modellazione 3D e proiezioni mappate. Se ne occuperà The Blink Fish srl, a cui il Comune ha già affidato l’incarico, stanziando 170 mila euro. Lo scopo dell’intervento è quello di trasportare il visitatore nella Milano della seconda metà del Quattrocento, in cui sarà possibile visitare virtualmente Santa Maria delle Grazie, costruendo un focus specifico sulla creazione dell’“Ultima Cena“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it