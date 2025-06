Al Castello Aragonese di Baia la rassegna ‘Antro 2025’ | dal 5 al 20 luglio appuntamenti con l’arte la musica la danza

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della cultura con Antro 2025, il festival che anima i suggestivi scenari dei Campi Flegrei. Dal 5 al 20 luglio, il Castello Aragonese di Baia, insieme al Parco archeologico di Cuma e all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, ospiterà eventi straordinari di musica, danza e arte. Un’occasione imperdibile per immergersi in atmosfere uniche e riscoprire la bellezza storica e culturale di questa meravigliosa regione.

ANTRO 2025, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei al Castello Aragonese di Baia dal 5 al 20 luglio. Appuntamenti con l'arte, la musica, la danza anche al Parco archeologico di Cuma e all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Finanziato dal Parco archeologico dei Campi Flegrei, il festival Antro 2025 si aprirà sabato 5 luglio, alle 21:00, al Castello Aragonese di Baia con .

Il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei; Al parco archeologico dei campi flegrei torna antro 2025 tra arte, musica e miti antichi dal 5 al 20 luglio.

