Akrapovic protagonista ai BMW Motorrad Days 2025

Per il diciassettesimo anno consecutivo, Akrapovic si conferma protagonista ai BMW Motorrad Days di Garmisch-Partenkirchen, l’evento più atteso dagli appassionati della Casa di Monaco. Con un’area espositiva che cattura subito l’attenzione, il marchio sloveno porta in scena sistemi di scarico in titanio e componenti in fibra di carbonio realizzati a mano, offrendo un’esperienza unica di innovazione e passione per il mondo delle due ruote. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’eccellenza motociclistica.

(Adnkronos) – Per il diciassettesimo anno consecutivo, Akrapovic conferma la propria presenza ai BMW Motorrad Days di Garmisch-Partenkirchen (4-6 luglio), appuntamento imprescindibile per gli appassionati della Casa di Monaco. Il marchio sloveno allestirà un’area espositiva riconoscibile a colpo d’occhio, dove prenderanno posto sistemi di scarico in titanio, componenti in fibra di carbonio realizzati a mano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: akrapovic - motorrad - days - protagonista

Brembo firma la performance di F1 The Movie; Akrapovic protagonista ai BMW Motorrad Days 2025; Lancia Ypsilon HF e HF Line: elettrica o ibrida?.

Akrapovic protagonista ai BMW Motorrad Days 2025 - Per il diciassettesimo anno consecutivo, Akrapovic conferma la propria presenza ai BMW Motorrad Days di Garmisch- msn.com scrive

BMW Motorrad Days: annunciata l'edizione 2022... - Techprincess - Si svolgerà a Berlino la 20° edizione dei BMW Motorrad Days, il più grande raduno mondiale degli appassionati dei prodotti del brand. Come scrive techprincess.it