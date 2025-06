Ai Ogura esce di pista la moto va in fiamme | lo spaventoso incidente in MotoGp – Il video

L’incidente di Ai Ogura ad Assen scuote il mondo delle due ruote: la sua moto in fiamme, un highside violento e momenti di pura paura. Un inizio di weekend turbolento che mette alla prova coraggio e prontezza di risposta di piloti e team. La scena, ripresa in un video che sta facendo il giro del web, ricorda quanto il motociclismo sia imprevedibile. Ora, l’attenzione è tutta sulla sicurezza e sulla ripresa di questa appassionante sfida.

Un inizio decisamente turbolento per il weekend del Gran Premio d’Olanda, sul leggendario tracciato di Assen, dove la MotoGP torna in pista questo fine settimana. Le pre-qualifiche sono state caratterizzate da una serie di cadute che hanno messo a dura prova piloti e team, culminate in un violento highside per Ai Ogura, la cui moto, una Aprilia del Team Trackhous, ha preso fuoco in pista. L’incidente ha costretto la direzione di gara a esporre la bandiera rossa, interrompendo la sessione a 31 minuti dalla fine per consentire le operazioni di spegnimento e la bonifica dell’asfalto. Fortunatamente, Ogura è uscito illeso dallo spaventoso incidente e, come confermato dai team, sta bene. 🔗 Leggi su Open.online