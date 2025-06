Ai fornelli da 54 anni la Rosticceria Tiziana di viale Amendola diventa Bottega storica

Da oltre cinque decenni, ai fornelli di Viale Amendola, la Rosticceria Tiziana delizia le tavole modenesi con tradizione e sapori autentici. Ora, con orgoglio, si è aggiudicata il prestigioso titolo di Bottega Storica, riconoscimento per un patrimonio di storia, passione e qualità che continua a conquistare generazioni. Un traguardo che celebra non solo la cucina, ma anche l’amore per la propria terra e i clienti di sempre, pronti a brindare a nuovi capitoli di tradizione.

Dal 1971, Rosticceria Tiziana è un punto di riferimento per generazioni di famiglie modenesi. La titolare Tiziana Cipolli ha ricevuto dalle mani del sindaco Massimo Mezzetti la targa di “Bottega storica” che si assegna alle attivitĂ che da almeno 50 anni (25 per le osterie) sono negli stessi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

