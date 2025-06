Ahi Marquez! Dolori per Marc dopo la caduta | guarda il video

Il destino di Marc Marquez sembra metterlo alla prova: dopo la caduta di stamattina e l’incidente nelle pre-qualifiche di Assen, i fan temevano il peggio. Tuttavia, il giovane campione si è rialzato dolorante ma senza gravi conseguenze. La sua tenacia alza ancora di più il cuore degli appassionati. Guarda il video e scopri come Marc affronta le sfide, dimostrando che la passione supera ogni ostacolo.

Dopo il crash di stamattina, lo spagnolo cade anche nelle pre-qualifiche di Assen: rialzatosi dolorante in mezzo alla ghiaia, Marc non ha poi riportato nulla di grave. Guarda il video. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ahi, Marquez! Dolori per Marc dopo la caduta: guarda il video

"Il gesto della bandiera di Jorge Lorenzo sotto la tribuna Ducati? Gli farò il bonifico per i diritti d'autore [scherza, ndr.]". - Marc Marquez a DAZN Espana

MotoGP Assen, paura Marquez: brutta caduta, Marc più forte del dolore al braccio. Miglior tempo, quarto Bagnaia - Nonostante una brutta caduta, Marc Marquez ha stampato il miglior tempo nelle FP1 di Assen. Lo riporta sport.virgilio.it

