Agricoltura turismo e sostenibilità | da Bergamo nuove sinergie al femminile

agricoltura, turismo e sostenibilità. Dalle pittoresche colline di Scanzorosciate alla sede Sacbo di Grassobbio, l'incontro regionale di Donne Coldiretti Lombardia ha acceso un dialogo stimolante sul ruolo crescente delle donne nell’imprenditoria agricola. Le partecipanti, provenienti da tutta la Lombardia, hanno condiviso esperienze e idee innovative, dando vita a nuove sinergie al femminile. Questa rete di donne imprenditrici rappresenta una forza trainante per un futuro più sostenibile e prospero per il territorio lombardo.

Bergamo. L'incontro regionale di Donne Coldiretti Lombardia che si è svolto tra le colline di Scanzorosciate e la sede Sacbo di Grassobbio, ha rappresentato un momento di confronto strategico sul futuro dell'imprenditoria agricola al femminile. Le partecipanti, provenienti da tutte le provincie lombarde, si sono ritrovate nel cuore della Bergamasca per conoscere esperienze agricole al femminile e approfondire una sinergia innovativa: quella tra agricoltura e traffico aeroportuale, due mondi solo apparentemente distanti ma sempre più connessi in ottica di turismo, sostenibilità e presidio del territorio.

