Agricoltura il Piemonte istituisce il Tavolo tecnico fitosanitario

Il Piemonte fa un passo avanti verso un'agricoltura più sostenibile e sicura con l'istituzione del nuovo Tavolo Tecnico Fitosanitario. Questo organismo, presieduto dall'assessore all'Agricoltura, avrà il compito di definire le linee guida per l'applicazione dei disciplinari sui fitofarmaci nell'agricoltura biologica e sostenibile, garantendo un equilibrio tra tutela ambientale e produttività. La regione si impegna così a promuovere pratiche agricole innovative e responsabili, ponendo le basi per un futuro più verde e rispettoso.

