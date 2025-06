Agricoltura fra storia e futuro Una festa per famiglie e bambini

Scopri come l'agricoltura, tra passato e futuro, può unire le famiglie in una giornata di festa, cultura e impegno civile. La Giornata dell’antica battitura del grano a Pistoia è un’occasione unica per riscoprire le radici agricole italiane, coinvolgendo grandi e piccini. Un evento che celebra la tradizione, promuove la consapevolezza e sostiene iniziative per combattere il cibo falso. Unisciti a noi e fai la differenza per il nostro futuro alimentare!

La Giornata dell’antica battitura del grano è evento simbolo del mondo agricolo. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Pistoia e Campagna Amica, si svolge a Pistoia domenica a partire dalle 10 e va avanti fino al tramonto. Sarà una festa per famiglie e bambini, ma soprattutto una giornata di impegno civile. Durante l’evento verranno raccolte firme per la petizione europea " Stop cibo falso – #NoFakeInItaly", con l’obiettivo di raggiungere un milione di sottoscrizioni per chiedere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta su tutti gli alimenti in vendita: "Cittadini e agricoltori insieme contro l’inganno delle etichette poco chiare – spiega una nota – e il rischio concreto di vedere sulle nostre tavole cibo la cui origine rimane sconosciuta, come auspicano le grandi multinazionali del cibo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agricoltura, fra storia e futuro. Una festa per famiglie e bambini

In questa notizia si parla di: festa - famiglie - bambini - agricoltura

Novara, torna la Festa delle Famiglie al Parco delle Betulle - Sabato 24 maggio, il Parco delle Betulle di Novara accoglierà la settima edizione della Festa delle Famiglie, un evento imperdibile organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune.

"SOTTO L’ARCOBALENO": SABATO 21 GIUGNO LA FESTA DI FINE ANNO PER I NIDI DEL CONSORZIO SOCIALE S10 Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 si prepara a vivere un appuntamento speciale: "Sotto l’Arcobaleno", la f Vai su Facebook

Festa di fine anno al nido “Le Piccole Impronte”: una giornata speciale nella natura per bambini e famiglie; Salute dell'ambiente, transizione ecologica, futuro dell'agricoltura, a Scandicci torna il festival 72 Ore di Biodiversità; Una grande festa per tutti: il successo della «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca».

Faenza, festa Auser a Campo Aperto dedicata ai bambini e alle loro famiglie - A Campo Aperto (Via Sant'Orsola, di fronte al centro civico Rioni) uno spazio che Auser gestisce in convenzione con il Comune di Faenza, un luogo ... Come scrive ravennanotizie.it

Fiera agricola del Santerno al via . Famiglie in festa al taglio del nastro - L’assessore Raffini: "Massimo rispetto per le specie accolte" ... Da msn.com