Aggressione in carcere a Udine l' avvocato del detenuto triestino | Fatti diversi da come riportato

L'aggressione avvenuta nel carcere di Udine ha sollevato molte questioni, ma l'avvocato del detenuto triestino S. M. smentisce le versioni ufficiali, sottolineando fatti diversi e più complessi. Tre giorni fa, l’uomo coinvolto in uno scontro con quattro agenti di polizia penitenziaria, trasferito da Trieste dopo le rivolte estive, continua a essere al centro di questa intricata vicenda. La verità emerge lentamente, rivelando sfumature che meritano attenzione e approfondimento.

Sono S. M. le iniziali del giovane triestino che tre giorni fa ha preso parte a uno scontro con quattro agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Udine. L'uomo, che era stato trasferito dal Coroneo di Trieste per aver preso parte alle rivolte della scorsa estate, non è ancora stato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

