Aggredita in casa dal cane finisce in ospedale in codice rosso

Una tranquilla giornata si trasforma in emergenza quando una donna di circa 70 anni viene aggredita dal suo cane, finendo in codice rosso in ospedale. L'incidente, avvenuto a Struppa, ha richiesto l'intervento immediato delle ambulanze e dei soccorritori, sottolineando quanto possa essere imprevedibile la convivenza tra uomo e animale. Ora, approfondiamo i dettagli di questa drammatica vicenda e le precauzioni necessarie per evitare simili tragedie.

Portata in ospedale in codice rosso dopo che il suo cane l'ha morsa. È quanto capitato a una donna di circa 70 anni, soccorsa intorno alle 11.30 di venerdì 27 giugno 2025 nella sua casa di Struppa. Sul posto sono intervenute auto medica Golf 3 e un'ambulanza della pubblica assistenza Gau. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

