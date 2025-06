Aggredita e stuprata per strada | l’aggressore riesce a fuggire

Una giovane donna, uscita da un piacevole incontro tra amici nel cuore di Vignola, si è trovata improvvisamente vittima di un'aggressione brutale e violenta. In pochi secondi, la sua vita è stata sconvolta da un gesto ignobile che ha lasciato tutti senza parole. La comunità si stringe attorno a lei, chiedendo giustizia e rafforzando l'impegno per la sicurezza delle strade. La storia di questa notte drammatica ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e proteggere chi ci circonda.

Modena, 27 giugno 2025 – Aveva appena salutato gli amici con i quali aveva trascorso qualche ora al pub, in centro a Vignola. Si era quindi diretta verso casa: mancavano poche ormai pochi metri per raggiungere il portone e mettersi ‘al sicuro’ quando, all’improvviso, è stata aggredita alle spalle e buttata a terra. E’ successo tutto in pochi secondi: il malvivente le è saltato addosso, ha cercato di spogliarla, le ha messo le mani ovunque per poi abusare di lei. La vittima, nonostante lo choc e il dramma subito, è riuscita a colpire l’aggressore e a gridare. Le sue urla, disperate, hanno attirato l’attenzione dei clienti del locale e il malvivente, poco dopo, si è dileguato nel buio lasciandola a terra, dolorante e terrorizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it