Aggredita e stuprata in strada nel modenese | si cerca un giovane nordafricano

Una donna di 30 anni vittima di un'aggressione terribile nel modenese, dopo aver concluso una serata con amici, si è trovata improvvisamente in balia di un uomo sconosciuto. Grazie alla sua prontezza, è riuscita a gridare e a metterlo in fuga. Le autorità ora sono al lavoro per identificare il responsabile, alimentando il senso di urgenza e di solidarietà in tutta la comunità.

Una trentenne aveva appena salutato gli amici dopo una serata trascorsa insieme a loro, quando è stata immobilizzata da un uomo che ha poi abusato di lei. È riuscita a urlare e a farlo fuggire: ora indagini per individuarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aggredita e stuprata in strada nel modenese: si cerca un giovane nordafricano

