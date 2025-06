Aggredita alle spalle e violentata caccia allo stupratore di Vignola Modena

Un grave episodio scuote Vignola, Modena: una donna di 30 anni è stata aggredita e violentata alle spalle dopo aver salutato gli amici, in un momento e luogo che dovevano rappresentare sicurezza. L'aggressore, fuggito al richiamo delle urla della vittima, ora è ricercato con urgenza dalle forze dell'ordine. La comunità chiede giustizia e sicurezza, mentre le indagini proseguono per assicurare alla giustizia chi ha infranto la serenità di questa giovane donna.

Aggredita alle spalle e abusata. Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è assaltata e buttata in terra. Un uomo l’ha bloccata e violentata. L’aggressione ai danni di una 30enne è avvenuta mercoledì, intorno alle 22.30 come riporta Il Resto del Carlino. L’aggressore è fuggito quando la donna si è messa a gridare, attirando l’attenzione di alcuni clienti di un locale. Sono intervenuti i carabinieri mentre la vittima è stata portata in ospedale: ha riportato ferite ed è stata sottoposta al protocollo previsto in casi di violenza sessuale. Sono in corso indagini e ricerche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggredita alle spalle e violentata, caccia allo stupratore di Vignola (Modena)

