Aggredisce la sua ex in piazza davanti ai passanti | intervengono i carabinieri

Una scena di violenza senza precedenti ha sconvolto il cuore di Caserta, quando un uomo ha aggredito violentemente la propria ex in pieno giorno, davanti a passanti increduli. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio. Una vicenda che solleva ancora una volta il tema della sicurezza urbana e dell’importanza di intervenire prontamente per proteggere le vittime. La comunità si interroga sulle cause di questa escalation di violenza.

Aggredisce l'ex in piazza in pieno giorno. I passanti fanno intervenire i carabinieri per evitare il peggio. Una violenta aggressione è avvenuta poco dopo le 11 di ieri (26 giugno) nel centro di Caserta. Una scena di follia sotto gli occhi di numerosi passanti. A dare l’allarme sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

