Agenti infiltrati in Potere al popolo Pd-M5s-Avs | Il governo chiarisca c'è emergenza democratica

Le recenti rivelazioni di Fanpage.it hanno svelato un inquietante episodio: almeno cinque agenti dell'antiterrorismo si sarebbero infiltrati in Potere al Popolo, partito di estrema sinistra alle elezioni. Ora, il governo Meloni è chiamato a rispondere, alla luce delle evidenze, sulle implicazioni per la nostra democrazia. La questione è cruciale: quale ruolo ha avuto l'intelligence in questa vicenda? La risposta deve essere immediata e trasparente.

Il governo Meloni deve rispondere alle domande dell'opposizione ora che ci sono le prove - rivelate da Fanpage.it - che almeno cinque agenti di polizia dell'antiterrorismo si sono infiltrati in Potere al popolo, partito di estrema sinistra che partecipa alle elezioni. I parlamentari Scotto (Pd), Sportiello (M5s) e De Cristofaro (Avs) hanno chiesto all'esecutivo di chiarire cosa sia successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

