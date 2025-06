Agenda rossa di Borsellino cercata nelle case dell’ex procuratore Tinebra

L’urna di mistero si infittisce intorno all’agenda rossa di Borsellino, ritrovata nelle case dell’ex procuratore Tinebra. Indizi di un legame con una loggia massonica coperta a Nicosia, città di origine e di servizio di Tinebra, alimentano sospetti e domande. Cosa cela davvero questa agenda? È il passo decisivo per svelare verità nascoste o solo un tassello di un mosaico ancora confuso?

Tinebra sarebbe stato affiliato a una loggia massonica coperta a Nicosia, in provincia di Enna, città dove ha prestato servizio come magistrato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Agenda rossa di Borsellino cercata nelle case dell’ex procuratore Tinebra

La sparizione dell’agenda rossa di Borsellino, perquisite tre abitazioni dell’ex procuratore Tinebra - Nel cuore di un’indagine che scuote la Sicilia, la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino rivela retroscena inquietanti.

